’La tragedia del Titanic’ all’Odeon

Terzo appuntamento oggi pomeriggio alle 17 alla Mediateca di via Firenze col cineforum dell’Acit, l’associazione culturale italo-tedesca, curato da Giordano Giannini. Sarà proiettato il film ’La tragedia del Titanic’ (1942). Colosso della filmografia del Terzo Reich il cui fine propagandistico, evidenziare l’arrivismo e le speculazioni monetarie dei capitani d’industria inglesi, passa in secondo piano rispetto alle toccanti interpretazioni, alla narrazione sobria e all’atmosfera apocalittica. Proprio questi aspetti costano all’opera il disappunto di Goebbels e, di conseguenza, l’allontanamento del regista Herbert Selpin, morto in circostanze dubbie. Alla fine sarà presentato il saggio ’Tutta la storia del Titanic’ di Francesco Ambrosini. La pellicola verrà proiettata nella versione tedesca con sottotitoli in italiano. Ingresso libero.