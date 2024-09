'La Spezia Fantasy', tutto il mondo del gioco e del fumetto in città

La Spezia, 5 settembre 2024 – Tutto pronto per la terza edizione di 'La Spezia Fantasy' in programma sabato 21 e domenica 22 settembre.

Un evento fieristico, culturale che racchiude il mondo del gioco e del fumetto rivolto alle famiglie e agli appassionati di ogni età nella bellissima cornice della città della Spezia. L’evento è stato presentato questa mattina in municipio dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dall’assessore al Commercio Marco Frascatore e da Gianluca Geraci dell’associazione InEdita, organizzatore della manifestazione insieme al Comune della Spezia e Confcommercio rappresentata da Caterina Beato, associazione Tandem e Antonella Simone di Confartigianato.

“La Spezia è pronta a vivere questa manifestazione che, anno dopo anno, riscuote sempre più successo – dichiara Peracchini – . Un evento immersivo che trasformerà la città in un punto d'incontro per il mondo del fantasy, dei videogiochi, dei fumetti e del cosplay. Saranno presenti artisti di rilievo nel mondo del fumetto, del gioco e dello spettacolo, che arricchiranno l’evento con la loro presenza e le loro opere. In questa terza edizione inoltre la fiera triplicherà il numero degli stand presenti in città rispetto all’anno scorso, con aree specifiche pensate per i più piccoli. Ringrazio tutti coloro che sono impegnati nell’organizzazione di questo splendido evento che non mancherà di stupire e divertire”.

“Questa manifestazione – prosegue Frascatore – è un’occasione preziosa per il commercio locale e un'opportunità di divertimento per le famiglie e i bambini, grazie al ricco programma dedicato al fantasy, ai giochi e ai cosplay, ma che serve ad arricchire il tessuto culturale e sociale della città. Ringrazio gli operatori che, partecipando con entusiasmo, contribuiscono a rendere La Spezia un luogo di festa e creatività per tutti”.

Il progetto La Spezia Fantasy Supporter coinvolgerà i negozi locali, che esporranno nelle loro vetrine la sirena simbolo dell’evento e offriranno sconti dedicati ai visitatori in cosplay. Per i nostri esercenti un’opportunità unica che potranno partecipare ad un evento culturale particolare e al tempo stesso promuovere la propria attività diventando anch’essi protagonisti in questa esperienza fantastica nel vero senso della parola per tutta la città.

La Spezia Fantasy è un’occasione imperdibile per gli amanti del fantastico, del collezionismo e dell'intrattenimento. Questa straordinaria manifestazione, che l’anno scorso ha totalizzato oltre 20mila presenza, si svolgerà nel cuore del centro storico della città, precisamente in Corso Cavour, ai Giardini Pubblici e al Palco della Musica. Un’esperienza immersiva che celebra la creatività in tutte le sue forme, dal fumetto al retrogame, dal cosplay al gioco da tavolo.

Nato nel 2009 da un’idea di Gianluca Geraci e riproposto negli ultimi anni con una nuova visione, questo evento fieristico culturale ha registrato una crescita esponenziale, grazie alla partecipazione entusiasta della comunità locale. Le attività si svolgeranno in diverse location tra cui corso Cavour, i Giardini Pubblici, via Mazzini, via Diaz, il Pin, il Doc Show, il de Lisi, il SunSpace, l’Urban Center e molti altri locali che si uniranno come supporter, offrendo a tutti un’esperienza gratuita e coinvolgente.

Saranno presenti alla Spezia tanti artisti di rilievo, a cominciare da Edoardo Stoppacciaro, noto doppiatore di opere come Frozen, Big Hero 6, Dragon trainer, Piovono Polpette che, insieme agli attori Fabio Cavalieri e Marco Fumarola, nei due giorni di Fiera presenteranno e parteciperanno alla proiezione del Film successo di visualizzazioni 'Real Ghostbuster tale'.

Torna alla Spezia anche il celebre disegnatore Giacomo Michelon, classe 1967, che ha iniziato la sua carriera a Milano nel 1987 come grafico pubblicitario, collaborando con Silver dall’inizio del 1988. È celebre per le sue oltre 2.000 tavole autoconclusive di Lupo Alberto dopo 13 anni dallo strepitoso successo. La sua presenza ha sempre suscitato grande interesse, grazie alla sua valenza artistica. Quest’anno sarà protagonista di una mostra personale per celebrare i 60 anni del Lupo.

Poi Rossa Arianna Caputo: doppiatrice, direttrice del doppiaggio e dialoghista italiana.

Doppia Charlie Stella del Mattino Nella sua prolifica carriera annovera anche: Poppy in Trolls, Margo in Cattivissimo me (1,2,3,4), Ms. Marvel, Merida in Ribelle Hazbin Hotel - The Brave, GoGo Tomago in Big Hero 6

Alla Spezia Fantasy non può certo mancare un evento dedicato al mondo del cosplay con incontri, sfilate e raduni. Madrine di eccezione Letizia Livornese e Giulia Masinelli.

Letizia Livornese conosciuta con lo pseudonimo Letizia Cosplay, è un’artista poliedrica italiana attiva nel mondo del cosplay, del TikTok, dell’animazione, dello spettacolo e della moda. Da oltre dieci anni, ha all’attivo più di 200 cosplay, tra cui molti personaggi iconici degli anni ‘70, ‘80 e ‘90 come Lady Oscar, Tiger-Woman, Jem, Magica Emi, Lamù, Occhi di gatto, Chun-li, Devil-Woman e la magica Creamy, oltre a creare abiti originali di grande impatto visivo.

Giulia Masinelli, cosplayer dal 2008, ha trasformato la sua passione in una professione, portando gioia ai bambini attraverso il cosplay. Con esperienza nell’organizzazione di eventi, ha recentemente coordinato uno spettacolo speciale per celebrare i 100 anni della Disney al Lucca Comics and Games.

Tanti giochi e divertimento: tornei, dimostrazioni e intrattenimento per tutta la famiglia, garantendo divertimento a non finire e offrendo l’opportunità di vivere emozionanti sfide e scoprire nuovi giochi e passatempi. Saranno inoltre allestiti stand unici che offriranno una vasta gamma di giochi, gadget, fumetti e molto altro, dove potrai trovare oggetti e collezioni uniche e incontrare appassionati del settore.

Esibizioni, performance live e tanto altro animeranno le due giornate, offrendo intrattenimento di alta qualità e creando un’atmosfera coinvolgente e vibrante per tutti i partecipanti.

Ai giardini pubblici sarà allestita l’area giochi dedicata in particolar modo ai più piccoli. Un’ampia zona dedicata alle dimostrazioni, dove le famiglie possono partecipare liberamente e gratuitamente a una varietà di giochi e attività. Un'emozionante connessione tra bambini e giochi del passato, dove l’ingenuità e la semplicità si intrecciano in un’esperienza ludica senza tempo. Qui, i bambini potranno immergersi nel fascino dei giochi da tavolo classici, sperimentare l’abilità artigianale con giochi di legno tradizionali e lasciarsi trasportare dalla creatività con divertenti sfide come i giochi dei tappi. Un ritorno alle radici del divertimento, dove la gioia del gioco si mescola con la nostalgia e la scoperta continua di nuove avventure e Laboratori interattivi per scoprire il mondo dell’arte, della scienza e della tecnologia, coinvolgendo grandi e piccini in esperienze coinvolgenti e educative.