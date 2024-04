La Spezia: abbatte un semaforo con il camion e scappa, rintracciato dalla municipale

La Spezia, 26 aprile 2024 - Mezzo pesante abbatte un semaforo e fugge: rintracciato dalla polizia locale e multato.

Alla guida di un autoarticolato per trasporto container l’autista ha sbattuto contro il semaforo tra via Federici e via della Pianta, e, senza preoccuparsi di quanto causato si era allontanato verso l’autostrada per far perdere le proprie tracce, ma non ha fatto i conti con la tecnologia al servizio della polizia locale.

A mettere sulla giusta strada gli agenti della Sezione Infortunistica, tuttavia, è stata una giovane cittadina spezzina che mercoledì 24 aprile, a mezzogiorno circa, era dietro il mezzo pesante nella marcia in via Federici.

La donna è riuscita ad annotare i primi due caratteri della targa del rimorchio del veicolo responsabile del danneggiamento ed a comunicare la circostanza alla polizia locale, i cui agenti si sono messi immediatamente all’opera. Con l’aiuto delle telecamere del circuito di videosorveglianza infatti, in poco tempo sono giunti all’identificazione del veicolo responsabile del fatto e del suo autista, un autotrasportatore argentino di 38 anni residente nella provincia di Piacenza, che presta la propria opera per un’impresa di trasporti con sede nel Milanese.

I tecnici comunali sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’impianto semaforico danneggiato, mentre gli agenti della polizia locale hanno contattato la società di trasporto proprietaria del mezzo pesante per comunicare le circostanze dell’incidente.

Il conducente dovrà ora pagare sanzioni per circa 450 euro, oltre alla perdita di 9 punti dalla patente professionale posseduta, e pagare le spese per il ripristino dell’impianto semaforico.

Marco Magi