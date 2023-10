La rassegna "Antiche voci". Allievi del liceo musicale in concerto a Sarzana

L’associazione e gruppo vocale "Il Convitto Armonico", ensemble vocale ben noto in città ed apprezzato da molti anni in Italia ed all’estero per l’alto livello professionale e la qualità delle proposte concertistiche, organizza e propone la rassegna corale "Antiche voci", edizione 2023. Giunta alla quinta edizione, proporrà come negli anni scorsi concerti di musica corale in alcune chiese della nostra provincia. Il ciclo concertistico, che ha ottenuto il patrocinio di CLAss – Liguria canta, l’associazione ligure dei gruppi corali, presenterà appuntamenti di indubbio interesse nelle chiese di San Francesco di Sarzana, di San Rocco si Arcola, dei Santi Giovanni e Agostino e di S. Antonio da Padova della Spezia.

Aprirà la rassegna l’esibizione dell’Ensemble vocale e strumentale della classe quinta del liceo musicale "Cardarelli" della Spezia, con un concerto dal titolo "Maria Mater gratiae". All’organo e alla direzione Marco Montanelli. Il concerto si svolgerà nella chiesa di San Francesco, in piazza San Francesco a Sarzana, domani sabato 21 ottobre alle ore 21,15. Protagonista del secondo concerto del ciclo il Coro Città di Carignano (Torino), una formazione di voci maschili che proporrà un repertorio di brani corali della tradizione popolare piemontese e non, dal titolo Turin e le bele sità, sotto la direzione di Ettore Galvani, ricercatore e trascrittore dei brani popolari proposti nel concerto. In quest’occasione il concerto si svolgerà nella chiesa di San Rocco, in via della Repubblica 47 al Piano di Arcola, sabato 11 novembre alle ore 21,15. La serata concertistica ha ottenuto il patrocinio del Comune di Arcola .Sabato 2 dicembre alle ore 21,15 il Baschenis Ensemble della Spezia nell’Oratorio di Santa Croce di Sarzana in via Rossi eseguirà un concerto dal titolo ’O quam pulchra es’. Il gruppo proporrà brani strumentali e vocali tratti dal repertorio del primo Barocco italiano. Protagonista delle celebrazioni natalizie nella chiesa dei Santi Giovanni e Agostino, in piazzetta Sant’Agostino alla Spezia, sabato 23 dicembre alle ore 21,15 lo stesso Gruppo vocale "Il Convitto Armonico" diretto da Stefano Buschini, con Marco Montanelli all’organo. Titolo del concerto "Una festa di nove letture e canti di Natale". Brani natalizi tradizionali e contemporanei si alterneranno a pagine poetiche sul tema del Natale, lette da personalità del mondo della scuola e della cultura locali. A concludere la rassegna il Gruppo vocale EsaEnsemble diretto da Sergio Chierici, che proporrà un programma dal titolo "Congaudentes – Ludus Danielis e canti natalizi", composto da brani vocali del Medioevo. Il concerto si svolgerà nel Santuario di Sant’Antonio da Padova, in località Gaggiola della Spezia il 29 dicembre alle ore 21,15.

L’ingresso a tutti i concerti è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Notizie sulla rassegna e sull’associazione di promozione sociale e gruppo vocale "Il Convitto Armonico" sul sito www.ilconvittoarmonico.it

Piero Barbareschi