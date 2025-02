La Pigiama Run fa centro. Lilt in pista per il Gaslini. Raccolti tredici mila euro

L’allegra fiumana di partecipanti che a settembre ha aderito al progetto, per la prima volta alla Spezia, ha contribuito in modo significativo alla causa: dopo la festa, la Pigiama Run ha fruttato un totale di 13mila euro fra le edizioni che si sono tenute in riva al Golfo e sotto la Lanterna che, tramite la Lega Tumori delle due province, sono stati donati all’istituto Giannina Gaslini. Beneficiario sarà, in particolare, il progetto accoglienza ’Case Nuove’ di Gaslininsieme Ets, in collaborazione La Casa di Giulia Aps. La corsa benefica non competitiva, giunta alla sesta edizione, è promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori promuove ogni anno nel mese di settembre, per mostrare vicinanza ai bambini che si trovano ad affrontare degenze ospedaliere per la terapia oncologica.

Sono stati circa 400 gli spezzini che hanno percorso l’itinerario predisposto regolarmente in pigiama – a richiamare la condizione dei piccoli malati, per sostenere il progetto grazie al quale saranno ristrutturati nuovi alloggi dedicati alle famiglie dei pazienti lungodegenti del Gaslini, all’interno del complesso immobiliare nel quartiere genovese di Quarto, confinante con l’Istituto. "Per noi alla Spezia – spiega la presidente della sezione provinciale della Lilt Laura Lombardi – è stata la prima edizione, che siamo riusciti a realizzare anche grazie al Comune, con il Cai, Radio Nostalgia. I numeri sono stati importanti: nella nostra provincia abbiamo contribuito con 6.000 euro, a cui si aggiungono i settemila di Genova. Per la nostra città il Gaslini è una realtà importante, che ha la gestione di Pediatria e Neonatologia, ma non abbiamo una degenza e questo è un modo per sostenere l’ospitalità di bambini e famiglie lungodegenti a Genova. Desidero, quindi, ringraziare gli spezzini, che hanno partecipato con tanto entusiasmo e che si sono mobilitati in modo maggiore che tante altre città: non posso che esserne grata. I numeri sono stati importanti, con 400 iscritti alla Spezia e 698 a Genova".

"Da sempre l’istituto Giannina Gaslini ha creduto nel valore dell’accoglienza: circa il 40% dei piccoli pazienti arriva da fuori regione, da tutta Italia e da oltre 60 Paesi del mondo. La gran parte di questi casi riguardano patologie complesse, malattie rare o croniche che spesso richiedono periodi di degenza lunghi, che costringono le famiglie a rimanere a Genova per lunghi periodi" fanno sapere la Lilt e la fondazione in un comunicato congiunto. Il progetto accoglienza ’Case Nuove’ è uno dei tanti progetti dell’Istituto Giannina Gaslini sostenuti da Gaslininsieme ETS, Fondazione di Partecipazione. L’assegno è stato con segnato alla dottoressa Anna Zanuttini, segretario generale Gaslininsieme ets, alla presenza di Paolo Sala, presidente Lilt Genova, Laura Lombardi, presidente Lilt La Spezia, Carlotta Ribeca Fondatrice Casa di Giulia Aps e Gabriella Bisio per il gruppo Boero, partner dell’evento.

Chiara Tenca