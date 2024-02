La movida notturna alla Spezia: una variegata offerta di divertimento per tutti i gusti

La notte è giovane alla Spezia e in provincia: dopo anni di dominio della Versilia, per gli amanti della movida l’offerta è variegata, fra apericena, cene danzanti, dj set, concerti e tanta disco. Sono diversi i poli del divertimento. Per chi è appassionato di rock, metal, punk e musica non mainstream, i riferimenti sono la Skaletta di via Crispi e lo Shake in via Valdilocchi: entrambi circoli Arci, entrambi alla Spezia – la prima taglierà ad aprile il traguardo dei 30 anni, il secondo ne ha compiuti 20 nel 2022 – e la proposta è simile: una lunga carrellata di live, anche di artisti e band di calibro internazionale, che si chiudono con dj set e serate dedicate solo ‘ai piatti’. Per gli amanti di una proposta dance-commerciale, il ristorante I Contadini, ex Colombaio, propone cene musicali ogni venerdì sera, formula adottata anche dal Ristoro dell’Aia a Santo Stefano, con party a tema. Per il pubblico ’over’, l’appuntamento fisso è la domenica del Jux Tap, con formula apericena o solo drink, mentre il venerdì e il sabato le serate sono dedicate ai più giovani, con tante special guest in console. Nuova vocazione disco al Centro Allende: il Pin propone tre diverse serate: ’Panorama’ il venerdì, con la house/tech house del resident dj Stefano Reis, ’House Factory’, con la commerciale di dj Nick Spinatelli e Majkol e ’70/80/90’ per due giovedì al mese, con aperitivo e cena. Dal 24 febbraio, al via speciali One Night, dedicate ai generi più disparati.

Chiara Tenca