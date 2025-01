La forza della tradizione . Suolo pubblico gratuito per le piccole rassegne

Mantengono accese le tradizioni, anche quelle più piccole e meno conosciute e frequentate. Ma con le loro bancarelle di generi alimentari, dolciumi, vestiario, giocattoli, artigianato ravvivano i quartieri, le piazzette e anche le vie del centro storico cittadine meno battute dal passeggio. Per questo l’amministrazione comunale di Sarzana ha deciso di concedere il suolo pubblico gratuito alle fiere, al mercatino del contadino e alle iniziative organizzate dall’associazione Distretto Creativo. Un benefit che comprende le annualità dal 2025 al 2027 che riguarderà il mercatino del contadino che si svolge in piazza Martiri della Libertà tutti i martedì mattina dalle 8 alle 13 offrendo prodotti della terra a chilometro zero grazie all’idea proposta dalla responsabile Barbara Fidanza. Rientrano nella decisione assunta dall’amministrazione comunale anche le fiere più piccole rispetto alla storica Fiera delle Nocciole che si tiene nel centro storico di Sarzana per tre intere giornate.

Quindi avranno il suolo pubblico gratuito le iniziative allestite nel parcheggio dell’area verde del quartiere di San Lazzaro in programma il 22 ottobre, San Martino nella frazione di Sarzanello l’11 novembre e Santa Croce nel borgo di Marinella il 3 maggio. Tenendo conto che molto spesso gli appuntamenti cadono in giorni infrasettimanali riducendo così la grande partecipazione di pubblico l’ente ha deciso di contribuire alle spese togliendo quella del suolo pubblico pur di mantenere viva la tradizione che rappresenta un momento di socialità e attenzione per le zone periferiche della città. Ma la stessa attenzione verrà riservata alle iniziative proposte dal Distretto Creativo, ovvero il gruppo di botteghe artigianali e creative del centro storico che espongono e organizzano incontri nelle vie Fiasella, Mascardi, Cattani, Torrione San Francesco, Bonaparte, Rossi, dei Fondachi e Castruccio Castracani. Zone della città che rappresentano la tradizione dell’artigianato e dell’antiquariato ma sicuramente meno frequentate rispetto a altre vie dello shopping e passeggio. Quindi il Comune ha consentito l’utilizzo gratuito per l’esposizione all’esterno delle botteghe dei prodotti realizzati come prezioso strumento di marketing e promozione della propria attività. Una concessione che non riguarda però le attività di somministrazione di alimenti e bevande. la richiesta dell’amministrazione comunale è quella di lasciare libera l’area concessa in caso di mercati, manifestazioni oppure eventi di interesse pubblico.

Massimo Merluzzi