La chitarra di Bramanti da Bacchus

Dopo una pausa dovuta agli impegni come docente, un gradito ritorno all’osteria Bacchus per una delle voci più calde ed amate del panorama musicale spezzino. Accompagnata dalla virtuosa chitarra di Vincenzo Bramanti, nel locale di viale Amendola, stasera arriva la splendida vocalità di Mary Crisci. La cantante è pronta ad accendere la domenica in musica di Bacchus con un miniset alle 19 e poi il concerto vero e proprio a partire dalle 21. Tante le collaborazioni nel mondo del pop e della musica leggera italiana per l’esperta spezzina, già corista per Alexia (in tre tour live nel 2001, 2002 e 2003, circa 100 date), Zucchero e molti altri big. Si tratta certamente di una delle migliori voci soul liguri, che si è esibita in tantissimi locali come leader di diversi gruppi musicali dalla Svizzera alla Versilia, passando diverse volte da Milano. Per avere ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 339 4908117.