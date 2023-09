John Vincent a La Spezia, la Stand Up Comedy della Skaletta Rock Club!

Secondo appuntamento della ripresa a fine estate per la rassegna Stand Up Comedy della Skaletta Rock Club: dopo Andrea Chiappini, sarà il comico John Vincent a scatenare le risate del pubblico dell’Arci di via Crispi 168, dove si esibirà a partire dalle 21.30 (consigliata la prenotazione). Volto di tre edizioni del programma ’Standup Comedy’ su Comedy Central, sul palco dal 2014, l’artista è considerato uno dei più amati esponenti della ’seconda generazione della stand up comedy italiana’. Ha vinto il premio ’La Cicala d’oro" di Bologna, dedicata agli specializzati in stand up, nel 2022. La rassegna continuerà venerdì 22 settembre con Giordano Folla.