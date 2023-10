Job day a Chiavari per farsi conoscere

Per chi vuole farsi conoscere dalle agenzie di somministrazione di lavoro sul territorio, il Centro per l’impiego di Chiavari ha organizzato un job day. L’evento è in programma il 6 novembre dalle ore 9 alle 12.30 nella sede in Corso De Michiel al civico 7. Per partecipare basta presentarsi al Centro per l’impiego di Chiavari, portare il curriculum vitae e partecipare ai colloqui di selezione.