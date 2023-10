Intelligence e security. Enigmi e aneddoti nel libro di Monteverdi

Giancarlo Monteverdi, analista operativo di intelligence criminale in servizio all’Aia, nell’Agenzia dell’Unione Europea Europol, ha scritto un libro che è, ad oggi, tra le prime posizioni nelle classifiche di vendita italiane come miglior manuale di intelligence e servizi segreti. Il testo dello spezzino verrà presentato oggi, alle 16, con ingresso libero nella sede della Fondazione Carispezia di via Chiodo, con il patrocinio della Società Dante Alighieri. ‘Intelligence, informazione e analisi: Manuale di analisi criminale operativa secondo gli standard dell’Unione europea e delle principali organizzazioni internazionali’, edito sulla piattaforma Amazon, si compone di 330 pagine ed è stato pubblicato ad aprile.

Il manuale si sofferma sul concetto di intelligence e le relazioni che lo legano ai processi di analisi delle informazioni, seguono le descrizioni delle varie fasi del cosiddetto ciclo di intelligence: attribuzione del compito, raccolta e valutazione delle informazioni, alimentazione dei database, analisi e redazione dei report finali. Sono presenti paragrafi dedicati alla social network analisi e alla risk analisi, mentre il volume si conclude con un capitolo contenente spiegazioni sulle procedure di selezione del personale nelle Organizzazioni internazionali e suggerimenti rivolti ai candidati. Non mancano, comunque, riferimenti a situazioni pratiche e della vita comune, enigmi, aneddoti e vicende note all’opinione pubblica. Il libro si rivolge al personale delle forze di polizia nazionali italiane ed estere, polizie locali, alle agenzie di informazione e sicurezza italiane, a magistrati, militari, giornalisti, avvocati e investigatori privati, ma anche studenti e più in generale a chi desidera diventare un analista nelle istituzioni e nelle missioni internazionali. Ricordiamo, infine, che Carlo Raggi, presidente della Dante Alighieri, ha curato la revisione e l’editing dell’opera, nonché la sapiente prefazione.

Marco Magi