Insulti razzisti, il Picco paga dazio Settore Distinti chiuso una giornata Anche la multa per lancio di oggetti

"Un gruppetto mi ha urlato ‘zingaro’, erano cose che non mi succedevano più da anni e mi dispiace, perché credevo di aver superato il periodo di questi episodi spiacevoli". Il tecnico del Torino Ivan Juric l’aveva detto chiaramente e più volte in avvio della conferenza stampa alla fine della recente partita contro lo Spezia. E il giudice sportivo non ci è certo passato sopra, dopo aver ascoltato anche la testimonianza diretta dell’allenatore granata. ‘Obbligo di disputare una gara con il settore Distinti privo di spettatori’. Questo ha deciso punendo così lo Spezia per i ‘beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti dell’allenatore del Torino dal 35’ al 38’ del primo tempo, tanto da costringere il direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa due minuti’. E spiegano nel provvedimento come ‘in ragione della gravità e della percezione reale del fenomeno, nonché della durata del medesimo, i predetti comportamenti assumano rilevanza disciplinare’. Era stato lo stesso tecnico granata a richiamare l’attenzione dell’arbitro, entrando sul rettangolo di gioco. Inoltre, la società dei Platek dovrà pagare un’ammenda di 10mila euro ‘per avere suoi sostenitori, al 33’ del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco, all’indirizzo del portiere della squadra avversaria, alcuni oggetti in plastica, che costringevano l’arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi’. In questa occasione, non si era trattato del settore distinti (la gradinata) che è alle spalle delle due panchine, ma della curva Ferrovia.

Una bella notizia, intanto, per i tifosi aquilotti: tra le opere previste dalla ripartizione delle risorse del Fondo strategico regionale 2023-2025 – approvata dal Consiglio regionale della Liguria con 17 voti a favore (centrodestra) e 8 contrari (centrosinistra e M5S) – anche i fondi per l’ampliamento e il restyling dello stadio Picco alla Spezia. Il fondo è un supporto finanziario per sostenere gli investimenti infrastrutturali pubblici realizzati sul territorio regionale dalle pubbliche amministrazioni. E il Comune della Spezia se l’è aggiudicato.

Marco Magi