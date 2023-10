Innovazione e industria 4.0. Premiato il progetto dell’Its

Hanno conquistato il Maker of Merit, riconoscimento riservato ai progetti più interessanti della rassegna, nell’ambito del Maker Faire Rome – The European Edition, evento europeo dedicato all’innovazione e alla creatività, arrivato alla sua 11ª edizione. Festeggiano gli alunni e gli insegnanti della fondazione Its della Spezia, che hanno portato in fiera il progetto "Argo Case – Rendi Smart il tuo vecchio macchinario" realizzato nell’ambito del concorso nazionale Its 4.0 lanciato dal ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Università Ca Foscari. Sviluppato dagli allievi dell’istituto spezzino in partnership con l’azienda Mario Cozzani Srl, è volto a creare un dispositivo per semplificare il modo di raccogliere i dati da macchinari datati o con diverse tecnologie presenti in azienda; ad illustrarne le particolarità e il funzionamento, gli allievi del dodicesimo corso "Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici" e il docente e referente tecnico Benassi. Come fare a mettere in comunicazione i macchinari già in uso, di diverse tecnologie o datati e come riuscire ad ottenere i dati fondamentali per la manutenzione preventiva e predittiva? Il box Argo Case, centralina modulare leggera e compatta che grazie ai sensori di vibrazione, assorbimento, accensione macchina e chiusura porte, raccoglie dati dalle macchine utensili senza necessità di connessione Iot. Per mezzo di una scheda Arduino con connessione wi-fi, le informazioni prelevate vengono elaborate e visualizzate all’interno di una dashboard di controllo compressa e personalizzata, per migliorare il processo produttivo. Argo Case potrebbe non rimanere solo su carta: "il progetto è stato ampiamente apprezzato dal professor Micelli, docente dell’università Ca’ Foscari e direttore scientifico del progetto Its 4.0., che ne ha evidenziato il forte interesse per la possibile applicazione industriale" raccontano i protagonisti.