Industria, ai posti di comando La maggioranza della “Boccacci“ acquisita dal Fondo Consilium

Consilium, attraverso il fondo Consilium Private Equity Fund IV, acquisisce la maggioranza della Fonderia Boccacci S.p.A. dalla famiglia Boccacci, che manterrà comunque una quota di minoranza rilevante e continuerà a collaborare operativamente, insieme ai principali esponenti del top management (tra cui l’attuale Ceo). Fonderia Boccacci, fondata nel 1969 con sede a Piana Battolla, è leader in Europa nella progettazione e produzione di getti in ghisa grigia e sferoidale di medie e grandi dimensioni destinati a diversi settori industriali.

La società vanta un portafoglio clienti fortemente fidelizzato di primario standing internazionale nei settori energetico, eolico, delle macchine utensili, navale e dei trasporti, e ha chiuso il 2022 con un giro d’affari superiore ai 50 milioni di euro. Attraverso questa operazione, Consilium punta a rafforzare ulteriormente il posizionamento di Fonderia Boccacci nei mercati di riferimento e ad ampliare la base clienti. Il progetto di crescita disegnato dal Fondo e dal top management della società farà leva sull’eccellenza del know-how tecnico e sull’elevato livello di automazione del footprint produttivo, che ha saputo garantire alla società una reputazione senza uguali a livello europeo in termini di innovazione tecnologica. L’investimento in Fonderia Boccacci è la seconda operazione realizzata dal fondo Consilium Private Equity Fund IV che ha chiuso il fundraising nel giugno 2022, raggiungendo l’obiettivo di raccolta hard-cap di 110 milioni di euro. "Fonderia Boccacci ha completato negli ultimi anni un’importante fase di sviluppo e consolidamento che le ha consentito di diventare uno dei principali player europei del settore – dichiara l’ingegner Fabio Boccacci, presidente di Fonderia Boccacci – . Consilium rappresenta, per la famiglia e per l’azienda, il partner ideale nel percorso di ulteriore crescita e di progressiva internazionalizzazione".

L’amministratore delegato Angelo Lazzari aggiunge: "L’ingresso di Consilium nel capitale di Fonderia Boccacci offrirà anche un’opportunità di incremento occupazionale". Infine Marcello Maruelli, partner di Consilium: "Siamo orgogliosi di affiancare il management team di Fonderia Boccacci nell’ambizioso percorso di espansione che la società intende perseguire".

Giulia Tonelli