Incontro con Pucinskaite a La Spezia: Storie 'a 2 ruote' di una campionessa

Nei locali del Museo Nazionale del Ciclismo ‘Adriano Cuffini’, oggi alle 15.30, è in programma un incontro con Edita Pucinskaite, sul ciclismo al femminile, per raccontare la storia esemplare di un’atleta, campionessa e donna dei nostri tempi. Una ragazzina nata oltre la cortina di ferro (nel 1975 a Naujoji Akmenè nell’attuale Lituania, all’epoca Unione Sovietica) che ha saputo abbinare ad una sua intima fragilità e timidezza, una voglia immensa di emergere nello sport. La campionessa che ha vinto il Giro d’Italia, il Tour de France ed è salita sul tetto del mondo.

La donna che, chiusa la stagione agonistica, ha continuato a battersi per l’affermazione del ciclismo femminile e ad impegnarsi in attività solidali e di aiuto sociale. Una gran bella persona, che guarda alla bicicletta come mezzo per crescere, per stare bene e seguire la propria vocazione, facendone tuttora diretta testimonianza e insegnamento ai ragazzi ed alle ragazze. Nella sede di via dei Pioppi 10, saranno presenti le associazioni ‘La Casa delle Donne’ e ‘Aiuto Dsa’, con le loro sezioni spezzine. L’ingresso è gratuito e aperto a quanti vorranno essere presenti. Ulteriori informazioni al numero 351 6292202 o inviando una mail a [email protected]

m. magi