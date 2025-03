Auto sfonda il guard rail e precipita per trenta metri: illeso

La Spezia, 13 marzo 2025 - È uscito di strada sfondando il guard rail e finendo in un ripido pendio per circa trenta metri prima di essere fermato dalla vegetazione. Paura ieri in zona Legnaro, frazione di Levanto, dove un'auto è rimasta in bilico dopo l'incidente. L'allarme è stato dato da un passante e la segnalazione è arrivata alla centrale operativa de La Spezia attraverso il 112.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Brugnato e i volontari di Levanto, che hanno immediatamente messo in sicurezza il veicolo ancorandolo con cavi d'acciaio per evitare ulteriori movimenti. Il conducente, soccorso e stabilizzato, è stato trasportato lungo il pendio con una barella spinale e un toboga, quindi affidato al personale sanitario di Levanto. Presenti anche la polizia municipale di Levanto e i vigili urbani di Monterosso. Le operazioni di recupero del veicolo sono durate diverse ore.