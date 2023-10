Incidente stradale a La Spezia: vola con l'auto nella scarpata, portato d'urgenza in ospedale

Un volo di dieci metri dopo essere uscito di strada con la propria auto: è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a uno spezzino a Carozzo, in via Amerigo Vespucci. L’episodio è avvenuto poco prima delle 19.30. Per cause in fase di accertamento, l’uomo ha improvvisamente perso il controllo dell’auto, uscendo di strada e finendo nel poggio sottostante dopo un volo di una decina di metri. Sul posto, allertati da alcuni residenti che si erano accorti dell’accaduto, il 118, l’ambulanza della Misericordia di Pitelli e i vigili del fuoco, che hanno liberato il conducente dalle lamiere dell’auto. L’uomo è stato poi portato in codice rosso al pronto soccorso del Sant’Andrea, dove è stato preso in carico dall’equipe della shock room.