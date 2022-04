Incidente A10, mezzo pesante si ribalta: autostrada in tilt in Liguria

Genova, 7 aprile 2022 - Incidente sulla A10 Genova-Savona nel tratto compreso tra Celle Ligure e il bivio con la A26 in direzione di Genova: si sono formati oltre 13 chilometri di coda dopo il ribaltamento di un autoarticolato al km 15. Il traffico defluisce su una corsia.

A chi viaggia in direzione di Genova si consiglia di uscire a Celle Ligure e fare rientro in autostrada a Genova Pra' dopo aver percorso la viabilita' ordinaria. Per le lunghe percorrenze verso il Nord-Nord Est si consiglia di percorrere la A6 Savona-Torino e la A21 Torino-Piacenza. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.