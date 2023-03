Si schianta contro un palo facendo pratica di guida senza foglio rosa: pagherà 5mila euro

Polizia locale

La Spezia, 22 marzo 2023 – Si schianta contro un palo della luce facendo pratica di guida e poi scappa. Le indagini della polizia locale portano a scoprire che la conducente sia una ragazza, senza neanche foglio rosa, accompagnata dal padre.

Dopo una segnalazione giunta da via del Molo, una pattuglia della sezione Infortunistica è intervenuta l’altro ieri per il danneggiamento di un palo dell’illuminazione pubblica nell’area di parcheggio antistante gli edifici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

Attraverso l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza installati nei pressi del luogo dell’evento, si è accertato che il manufatto era stato danneggiato nel corso della notte precedente, intorno alla mezzanotte, dopo la collisione con un veicolo, il cui conducente si era immediatamente dato alla fuga.

Le immagini registrate non consentivano di acquisire il numero di targa del veicolo che ha provocato il sinistro, ma l’autovettura, una Volkswagen T-Roc, dopo l’incidente aveva riportato danni tali da non essere più in grado di circolare; per questo motivo il proprietario aveva provveduto a farla trasportare da un carro attrezzi. Gli agenti quindi hanno proseguito nelle indagini e sono risaliti all’officina intervenuta: si è ottenuta così la targa del veicolo incidentato, che è stato individuato, ricoverato in un’autofficina di Santo Stefano Magra.

Attraverso i filmati acquisiti si è verificato inoltre che dal veicolo che provocava l’incidente, sono scesi subito dopo l’urto due persone: una giovane donna occupava il lato conducente, mentre un uomo di circa 50 anni, scendeva dalla parte del passeggero. Le indagini hanno consentito di accertare che il sinistro era stato provocato dalla ragazza che non era titolare di patente di guida, né di foglio rosa, che era stata accompagnata dal padre a 'fare pratica' in un’area poco trafficata.

La ragazza, in solido con il padre, è stata sanzionata per aver perso il controllo del veicolo, per aver danneggiato il manufatto, per essersi data alla fuga e per aver guidato senza patente. Il padre è stato sanzionato per aver affidato il veicolo a persona sprovvista della patente di guida perché mai conseguita.

Le sanzioni comminate superano i 5.000 euro mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi, dal punto di vista civilistico invece dovranno risarcire il valore del palo dell’illuminazione pubblica danneggiato.

Marco Magi