Inciampi per sentimenti altissimi. Una cangiante Salvatori al Dialma

La scanzonata prova da ottima attrice di Gioia Salvatori, in uno spettacolo che muta di sera in sera, che si adatta, si insinua, si sorprende e cambia registro a seconda dei temi affrontati. ‘Cuoro - inciampi per sentimenti altissimi’ è il titolo della nuova tappa di Fuori Luogo programmata per domani sera, alle 20.30, al Dialma di Fossitermi. Lo spettacolo che ha girato con successo l’Italia, servirà ad approcciarsi e ragionare intorno ai meccanismi del sentimento d’ amore e ai suoi disastri: miti antichi, disagi contemporanei, liriche accorate e somatizzazioni sempre più complesse, provando a rispondere alla domanda: che cos’è l’amore?

Nato sotto forma di blog nel 2012, questo contenitore di ironiche osservazioni ha macinato da allora diverse descrizioni della realtà e della vita: una versione ragionata sul mondo femminile, una sul Natale, una che parla d’amore: "Il tutto – spiega Gioia Salvatori – nel tentativo di costruire un linguaggio comico personale e un teatro che dialoghi con la tradizione della comicità, ma anche con le nuove forme espressive della comicità stessa, come ad esempio la stand up". Gioia Salvatori è attrice, autrice, drammaturga per il teatro e scrive per la radio. Dal 2021, conduce su RadioRai3 il programma Le ripetizioni. I suoi monologhi comici sono stati ospiti di ‘Propaganda Live’ e ha partecipato al format teatrale di Serena Dandini ‘Vieni avanti Cretina!’. Dal 2012 gestisce il blog Cuoro, un contenitore di satira di costume, anche spettacolo teatrale. "Piacer d’amor piú di un di’ sol non dura, martir d’amor, tutta la vita dura" è con questo spirito che lo spettacolo approccia e ragiona intorno ai misteri dell’amore. Sdraiata su un divano, al centro di un giardino immaginario, la protagonista passa in rassegna i propri rovelli interiori, indaga i desideri, narra e rinarra storie d’amore e i loro inevitabili disfacimenti, attraversa i discorsi sul sentimentalismo e il pop che di essi si pasce abbondantemente, esplora canzonette, lamentazioni e modelli femminili disgraziatissimi, compone, fa e disfa le sue considerazioni. Per ogni conclusione che trova, prova una nuova fuga.

Di e con Gioia Salvatori, lo spettacolo con la produzione esecutiva di Cranpi, ha i costumi di Francesca Di Giuliano e le foto di Manuela Giusto. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero 333 2489192 (anche tramite messaggio whatsapp) o inviando una mail a [email protected]. Biglietti (a 15 euro, con riduzioni a 10, 8 e 5 per Under 30 affiliati Scarti e studenti Under 19) disponibili anche al botteghino del Teatro Impavidi (info 346 4026006, anche Whatsapp) oppure online sulla piattaforma Vivaticket.

Marco Magi