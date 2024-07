Lingue di fuoco in collina, paura a Portovenere. In fiamme la zona Cavo

Portovenere, 21 luglio 2024 – Una giornata al mare decisamente movimentata, iniziata con una accesa discussione tra bagnanti e ragazzi per le solite partitelle a calcio non autorizzate e proseguita con una "accensione" decisamente ben più seria di un principio di incendio boschivo che si stava sviluppando sulla collina di Portovenere. Le fiamme hanno interessato un’area di circa 3 mila metri quadri e per domarle è stato necessario un intenso lavoro da parte delle squadre dei vigili del fuoco. A supportare le operazioni oltre alla squadra comunale di Protezione Civile c’erano anche i volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato della Spezia impegnati nel servizio di supporto a Portovenere. Insieme alle forze dell’ordine e ai mezzi di soccorso infatti per agevolare la tranquillità del periodo estivo ogni venerdì sono in campo anche gli iscritti dell’associazione, composta in parte ex appartenenti alla polizia di Stato.

L’altro pomeriggio dopo aver aiutato una coppia di turisti a recuperare la propria autovettura lasciata in sosta in una zona poi "dimenticata" il personale è stato chiamato in supporto della pattuglia polizia locale, per fare da pacieri in una discussione fra bagnanti disturbati da alcuni ragazzi che giocavano a pallone in spiaggia nonostante vietato. Alla fine tutto si è risolto con le solite raccomandazioni di pacifica convivenza. Ma poco dopo un turista mentre stava tranquillamente nuotando ha notato il principio di incendio boschivo nella zona "Cavo". I volontari hanno raggiunto la sommità di Portovenere con il loro mezzo operativo accertando la presenza di un incendio boschivo sulla Statale a poche centinaia di metri dall’inizio della zona abitata.

Gli uomini dell’Associazione hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco intervenuti insieme ai carabinieri della stazione locali e il personale militare della sottostante base Comsubin. Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, il personale dell’associazione ha provveduto a bloccare la circolazione sulla Statale ed a coadiuvare il personale già addentrato nella boscaglia, filando le manichette antincendio militari. Sono poi arrivati per un sopralluogo Francesca Sturlese sindaco di Portovenere accompagnata dal responsabile comunale della Protezione Civile e squadra comunale antincendio. Nel giro di un paio d’ore è stata ripristinata anche la circolazione stradale sulla Statale per Portovenere rimasta paralizzata. Chi desiderasse entrare a far parte della gloriosa Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione della Spezia può contattare direttamente il responsabile dei servizi operativi Attilio Sanvenero al numero 328.4049432.