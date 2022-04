Incendio in un magazzino comunale, paura in piazza Fregosi

La Spezia 28 aprile 2022 - Momenti di paura nel pomeriggio per l’incendio scoppiato in un magazzino sotto piazza Enzo Fregosi: a dare l’allarme sono stati gli abitanti palazzi della zona alla vista della densa colonna di fumo sprigionata dalle fiamme.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di completo accertamento, a prendere fuoco è stato un magazzino comunale dove sono depositate da tempo varie attrezzature fra vecchie mascherine chirurgiche (riconducibili alla prima ondata di Covid), transenne per la viabilità, parcometri in disuso e biciclette abbandonate, recentemente raccolte dal Comune in tutta la città. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Spezia, indagini in corso per risalire alle cause dell’incendio.