Inaugura la nuova piazza San Domenico di Guzman dopo 400mila euro di lavori

La Spezia, 12 maggio 2025 – Inaugurata questa mattina dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, la nuova piazza San Domenico di Guzman, alla presenza dell’assessore regionale all’Urbanistica e alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola e dell’assessore comunale ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino. Dopo un importante intervento di riqualificazione, la piazza torna ad essere uno spazio accogliente e funzionale, pensato soprattutto per i bambini e le famiglie del quartiere di Mazzetta, dove si trova, a pochi passi dalla scuola elementare.

“La riqualificazione di piazza San Domenico di Guzman – spiega Peracchini – rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i quartieri e verso chi li vive ogni giorno. Abbiamo restituito alla comunità uno spazio rinnovato e accogliente, pensato per essere vissuto da famiglie, bambini e cittadini di tutte le età. Un progetto che migliora la qualità urbana e valorizza un’area centrale del quartiere di Mazzetta, che tornerà a essere un luogo centrale e quel punto di riferimento che è sempre stato. Grazie alla collaborazione con Regione Liguria e all’impegno dell’amministrazione comunale, questa piazza torna a essere un luogo sicuro, bello e funzionale”.

“Un intervento di rigenerazione urbana davvero totale per questa importante piazza della città della Spezia – afferma Scajola – . Sono 400mila euro di lavori che restituiscono un luogo certamente più bello e a misura di cittadino. La riqualificazione dell'esistente, senza nuovo consumo di suolo, è al centro delle nostre politiche e questa nuova opera conclusa lo dimostra ancora una volta. In provincia della Spezia abbiamo investito, dal 2021 a oggi, 4,5 milioni di euro in rigenerazione urbana per dare nuova vita a vie, edifici o piazze come quella inaugurata oggi. Cifre importanti che, non solo qui ma in tutta la Liguria, stanno cantiere dopo cantiere contribuendo a migliorare e abbellire le nostre città e i nostri borghi”.

Il progetto ha permesso di restituire nuova vita non solo alla piazza ma a tutta l’area circostante. Situata all’interno di un’area verde di circa 3.000 metri quadrati, la piazza è stata completamente ripensata dal punto di vista architettonico e funzionale. L’intervento ha riguardato il rifacimento delle pavimentazioni dei percorsi interni e dei marciapiedi perimetrali, la riqualificazione delle sistemazioni esistenti e degli arredi in cattivo stato, la risistemazione del piccolo anfiteatro e delle aiuole, oltre all’installazione di una nuova fontana.

I lavori hanno comportato anche la rimozione delle vecchie strutture non più adeguate, come la pavimentazione in autobloccanti, una vasca circolare in calcestruzzo, i cordoli in cemento che delimitavano le aiuole e la fondazione delle vecchie pompe Snam. A seguire, sono stati posati nuovi cordoli in cemento, realizzato un solido massetto in calcestruzzo e sostituita completamente la pavimentazione con materiali più funzionali e durevoli. L’anfiteatro è stato valorizzato con un nuovo rivestimento in listelli e con la costruzione di nuovi scalini, migliorando l’accessibilità e il comfort delle sedute in muratura.

Particolare attenzione è stata dedicata all’area giochi, completamente rinnovata con una nuova pavimentazione antitrauma e un massetto in calcestruzzo, oltre all’installazione di una nuova altalena per arricchire l’offerta ludica per i più piccoli. È stato inoltre ampliato il sistema di raccolta delle acque piovane, per una gestione più efficiente delle precipitazioni.

La sicurezza della piazza è stata potenziata con l’installazione di un impianto di videosorveglianza e con la sostituzione delle vecchie panchine con nuove sedute. L’ex pista di pattinaggio è stata riqualificata con una nuova pavimentazione in conglomerato tipo Natura, che dona un aspetto più armonioso e naturale all’ambiente.

L’intero progetto è stato realizzato nel pieno rispetto delle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche, rendendo la piazza completamente accessibile a tutti i cittadini. La riqualificazione ha seguito principi di sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana, senza consumo di nuovo suolo, migliorando la qualità dello spazio pubblico. L’opera, per un importo complessivo di 400.000 euro, è stata finanziata per 300.000 euro dalla Regione Liguria attraverso il Fondo Strategico Regionale e per i restanti 100.000 euro con risorse del Comune della Spezia. Un intervento concreto che dimostra l’attenzione dell’amministrazione per la qualità della vita nei quartieri e per la valorizzazione degli spazi di socialità e gioco.