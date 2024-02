In scena col delitto, al Palmaria torna ’Intrigo’ con un cast di talento

Sarà davvero uno spettacolo tutto da godere ‘Intrigo: in scena col delitto’, già presentato con successo dalla compagnia Mirpò, che torna per incantare nuovamente il pubblico con un mix esplosivo di mistero e comicità. Appuntamento per sabato, alle 21, al Teatro Cinema Palmaria di via Don Pertile 8. Due sagaci detective si ritrovano a affrontare un crimine enigmatico in un contesto dove ogni personaggio potrebbe essere al contempo innocente e colpevole. Questo è l’entusiasmante punto di partenza di un’avventura teatrale dove niente è come sembra e ogni rappresentazione diventa unica, grazie ai suggerimenti del pubblico che contribuiscono a plasmare la trama in diretta. Liberamente ispirato al celebre gioco da tavolo ‘Cluedo’, ogni spettacolo è un’esperienza irripetibile, un’intricata tessitura di suspense, mistero e, naturalmente, molte risate. Sotto la regia di Guglielmo Perez, un cast di talento, composto da Alessandro Nola, Pietro Orlandi, Lisa Baggio, Alberto Vassale, Marta Alcini, Stefano de Angelis e lo stesso Perez, darà vita a personaggi memorabili come un reverendo, un accademico, un colonnello e tanti altri, tutti coinvolti in una trama che si dipana sotto gli occhi degli spettatori e della quale essi stessi saranno registi. Il pubblico deciderà chi sarà la vittima, quali saranno le armi del delitto e quali i luoghi dell’efferato crimine. Per non togliere il gusto al gioco, il pubblico dovrà scoprire l’assassino ipotizzando i possibili scenari. I biglietti per questa esperienza unica nel suo genere sono disponibili al prezzo di 10 euro, con ingresso gratuito per bambini sotto i 12 anni compresi. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 349 3266485 o inviare una mail a [email protected]. I biglietti sono acquistabili anche online su: www.eventbrite.com o in loco la sera stessa.

m. magi