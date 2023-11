In Sala Dante l’epicentro degli eventi. Comune e Centro Irene uniti nella lotta

Una serie di iniziative dedicate alle giovani generazioni per promuovere una cultura di genere e la non violenza. È quanto organizzato dal Comune della Speziain collaborazione con il Centro Antiviolenza Irene. Il 25 novembre alle 16.20 si partirà da piazza Beverini con una passeggiata a piedi sino alla Sala Dante dove inizierà l’evento “Spezza il silenzio, momento di informazione ma anche di intrattenimento, per ribadire la necessità di discutere questa tematica in modo collettivo, senza timore di affrontare il problema. Laura Delpino e Andrea Riu interpreteranno il monologo a due voci dal titolo “Combattiamo il Silenzio”, Giovanna Lattanzio leggerà il testo “L’alba di un nuovo giorno” e alle 17.30 Susanna Sturlese porterà in scena la rappresentazione teatrale “Il nome potete metterlo voi”. Le iniziative non si fermeranno al 25 novembre. Sono state attivate una serie di collaborazioni con enti e associazioni del territorio per trovare momenti di sensibilizzazione. In particolare è prevista la presenza di stand con materiale informativo durante la manifestazione “Sapori&Mestieri”, organizzata da Confartigianato che si terrà dal 24 al 26 novembre in corso Cavour. Venerdì 24 novembre alle 10 in Sala Dante si terrà un Consiglio comunale straordinario: saranno coinvolti numerosi studenti, che presenteranno elaborati sul tema.