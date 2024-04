In mostra ’I colori del Golfo’

Porta la firma del collettivo The Spezziner, ‘I colori del Golfo’ la mostra che verrà inaugurata oggi, alle 17.30, negli spazi espositivi della Fondazione Carispezia, in via Chiodo 36. Trenta gli artisti coinvolti: Gaetano Amato, Carlo Bacci, Mauro Baraldi, Alberto Barli, Paola Bazzali, Pietro Bellani, Roberto Braida, Andrea Ciardi, Cosimo Cimino, Paola Danè, Cristina Ferrarini, Paolo Fiorellini, Italo Forfori, Olimpio Galimberti, Gloria Giuliano, Lorenzo Ludi, Alessio Manfredi, Beppe Mecconi, Giovanni Medusei, Fabrizio Mismas, Sonia Patrucco, Graziano Renzi, Cesare Salvadeo, Alberto Sordi, Nicol Squillaci, Nicola Sutti, Maria Grazia Taddei, Giuliano Tomaino, Italo Tosti e Bruno Zoppi.

Il progetto ‘I colori del Golfo’, ideato dall’associazione culturale Studio18, vuole evidenziare e valorizzare, con le illustrazioni delle proprie copertine, gli aspetti che contraddistinguono, in modo inequivocabile, usi e costumi della provincia della Spezia. "Il pubblico partecipa attivamente al processo estetico – spiegano i promotori –: siamo noi a essere ritratti. Siamo noi gli individui che colorano i nostri borghi, le nostre scogliere, i nostri mercati; siamo noi a intervenire nei luoghi in cui viviamo e allo stesso tempo a subire l’agentività del territorio. Non saremmo gli stessi se abitassimo tra altre sfumature e altre forme. Gli sprazzi del liberty cittadino, la vivacità dei caruggi rivieraschi, il nero striato del marmo portoro, gli azzurri poetici della costa, il verde vigoroso dell’entroterra e quello solitario del pino marittimo attaccato alla roccia". Il pubblico partecipa attivamente anche al processo sociale. "I fruitori delle opere presentate possono divenirne proprietari, a partire da una base d’asta. L’asta è muta: ogni visitatore può rilanciare la cifra offerta, scrivendola sul taccuino in sala, sino alla chiusura del battitore di sabato 20 aprile". Il ricavato dell’asta andrà all’associazione Alba di Domani, che si occupa di arteterapia, e all’Emporio della solidarietà. Gli orari di apertura dell’esposizione seguiranno quelli degli eventi previsti. Quindi, poi, domani, dalle 10.30 il laboratorio per bambini con Gloria Giuliano e Pietro Bellani; lunedì 15 aprile e giovedì 18 dalle 17 alle 19 l’incontro in sala con gli artisti; mercoledì 17 alle 17:30 ‘Cremolini a ruota libera’, conferenza del critico Valerio Cremolini; sabato 20, dalle 10.30 il laboratorio per bambini con Gaetano Amato, poi dalle 17 ultima battuta d’asta con Francesca Bassi.

Marco Magi