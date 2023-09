In dodicimila sulla Via dell’Amore. Oggi si chiude la sperimentazione

Dodicimila prenotazioni in tre mesi. La Via dell’Amore, seppur accessibile a scarto ridotto in attesa dei lavori per la riapertura totale, attira ancora tantissimo. A undici anni di distanza dalla chiusura totale del sentiero causata da una frana, c’era molta curiosità sulla risposta che i turisti avrebbero dato al progetto voluto dall’amministrazione comunale di Riomaggiore, che in via sperimentale per tre mesi, dal 1° luglio a oggi, ha garantito l’accessibilità dei primi 170 metri di sentiero solo su prenotazione, da effettuare esclusivamente su un sito web dedicato. E la risposta, anche in termini di numeri, soddisfa il primo cittadino riomaggiorese, Fabrizia Pecunia. "Siamo molto contenti dell’esito della sperimentazione – afferma il sindaco – perchè ci ha permesso di riscontrare un concreto interesse nei confronti della nostra proposta, innovativa e integrata. Abbiamo avuto la conferma che siamo sulla strada giusta: le persone erano molto soddisfatte di questo nuovo approccio, che dà la possibilità di conoscere la storia e le tradizioni".

Una proposta alla quale il sindaco sta lavorando da mesi in vista della riapertura totale del sentiero che avverrà il prossimo anno, ovvero quella di fare della Via dell’Amore un vero e proprio museo, lontano dal ‘turismo dei selfie’ che sta fagocitando l’identità dei borghi delle Cinque Terre. Un contenitore che sia scrigno del patrimonio di cultura e tradizione locale delle Cinque Terre, e che regali una vera e propria esperienza al visitatore. "Da qui a qualche mese andremo a definire il progetto, ma siamo sempre più convinti che la strada da percorrere sia questa" dice la Pecunia. Il biglietto di 5 euro – esenti i disabili, i bambini fino a tre anni, i residenti dei tre Comuni delle Cinque terre e i proprietari delle seconde case situate a Riomaggiore – comprendeva non solo l’ingresso e la visita guidata del primo tratto della Via dell’Amore, ma anche l’ingresso al castello di Riomaggiore e contenuti audio scaricabili sullo smartphone per meglio comprendere la storia e le tradizioni delle Cinque Terre.

Per celebrare la fine della sperimentazione, l’associazione dei commercianti di Riomaggiore ha organizzato un aperitivo, oggi dalle 19. "Abbiamo voluto organizzare questo evento – spiega Giovanni Paganini, presidente dell’associazione – per condividere un momento di convivialità con i residenti e come segno di ringraziamento nei confronti del Comune per aver proposto questo progetto e per averlo portato avanti con convinzione".

Matteo Marcello