"In alcuni tratti selciato e cordoli rotti. Manderemo presto i nostri operai"

"Il tratto dell’antica mulattiera in pietra arenaria richiede la pulizia delle cunette, operazione che abbiamo già segnalato al servizio di manutenzione dell’ambiente. Inoltre, abbiamo predisposto l’intervento sulla griglia (di scolo ndr.) e su alcuni tratti che presentano selciato o cordoli rotti, operazione, questa, per la quale manderemo i nostri operai. Per il resto, la scalinata (‘Belvedere’ ndr.) non presenta grosse problematiche". Così, l’assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino in merito alle condizioni di ‘Scalinata Belvedere’ a seguito del sopralluogo da lui disposto e dalla relazione stilata da "un tecnico del comune" in ragione della segnalazione di una cittadina, ed effettuato immediatamente nella giornata dell’11 febbraio. "Stiamo parlando – precisa Cimino – di un’antica mulattiera, non si tratta quindi di una strada asfaltata o di una scalinata con pavimentazione antisdrucciolo. Sono vecchie scalinate ben mantenute. Oltretutto – sottolinea – nel caso specifico, è una delle mulattiere meglio mantenute in città". "Le segnalazioni che ci pervengono – continua l’assessore - sono inserite quasi in tempo reale sul sistema piuma da dove il tecnico interessato all’area di competenza interviene valutandone gli interventi necessari. Sono stati fatti – spiega- vari sopralluoghi nel tempo proprio per verificare le segnalazioni pervenuteci a seguito delle quali sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria quali pulizia delle cunette e delle condotte dell’acqua piovana. Nel caso in questione quando un cittadino ha segnalato nuovamente le problematiche ho personalmente disposto nell’immediato il sopralluogo".

Alma Martina Poggi