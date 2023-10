Impressioni sulla pace e poi a zonzo per il centro. Tornano le celebrazioni sulle orme di Dante

L’orma di Dante torna in piazza Querciola. Per celebrare la ricorrenza della Pace di Dante avvenuta il 6 ottobre 1306 il Comune di Castelnuovo Mara ha organizzato una serie di iniziative che coinvolgeranno anche le scuole del territorio mentre il gruppo della guide turistiche della Liguria Agtl sezione della Spezia sabato prossimo ha in programma una camminata sul sentiero del Sommo Poeta. La partecipazione è gratuita con prenotazioni aperte al numero 347-6628277. Le celebrazioni iniziano venerdì 6 ottobre, alla sala conferenze del centro sociale di Molicciara con l’incontro di premiazione della terza edizione del concorso ’Dillo a Dante’ con il quale sono state chieste a studenti e genitori impressioni sul tema della pace. Quindi sabato alle 10 appuntamento con la camminata in centro storico lungo una delle montà. Il ritrovo è fissato al parcheggio dell’area verde di Molino del Piano per poi salire nel borgo.