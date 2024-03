Il violoncellista Brunello protagonista sul palcoscenico del Civico

Straordinario successo, ieri sera al Teatro degli Impavidi, per il sesto appuntamento dell’anno con i ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica, promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Assoluto protagonista il violoncellista di fama internazionale Mario Brunello – vincitore del prestigioso Concorso Caikovskij di Mosca nel 1986 – insieme al direttore Otto Tausk (direttore musicale della Vancouver Symphony Orchestra e consulente artistico della Vso School of Music) e all’OrT - Orchestra della Toscana, considerata tra le migliori orchestre d’Italia. La violinista Francesca Dego – inizialmente prevista in cartellone – è stata costretta a cancellare la sua presenza ai prossimi concerti pasquali per motivi di salute. Mario Brunello, con il suo pregiato Maggini dei primi del Seicento ha proposto il Primo concerto per violoncello di Saint-Saëns, in sostituzione del Doppio Concerto per violino e violoncello di Brahms. Il pubblico di ‘Concerti a Teatro’ ha avuto così l’opportunità di ascoltare la celebre composizione di Saint-Saëns considerata dall’universo musicale il più grande di tutti i concerti per violoncello. In questa partitura il compositore da un lato richiama i maestri del passato, dall’altro dimostra una grande libertà creativa e ricerca della raffinatezza dell’orchestrazione, dell’impasto timbrico e della linea melodica cantabile che si avvicina alla musica operistica. Nel programma dell’evento, anche la suggestiva ouverture de La bella Medusina di Mendelssohn, e la Terza Sinfonia di Schubert, con cui si è concluso, con la grazia e la freschezza caratteristiche del brano, il concerto. La stagione dei ‘Concerti a Teatro’ (il programma è sul sito www.concertiateatro.it) proseguirà fino al prossimo mese al Teatro Civico della Spezia e al Teatro degli Impavidi di Sarzana; i biglietti per i singoli concerti sono in vendita in entrambi i teatri e online su www.vivaticket.it.

m. magi