Il tour di Silvestri fa tappa nel Golfo

Daniele Silvestri (in foto) ha deciso di fare le cose in grande e di festeggiare l’estate 2023, con un nuovo attesissimo tour che è stato confermato e annunciato in questi giorni, dal cantante stesso, sui suoi canali social. ‘Estate X’, questo il titolo del nuovo progetto artistico del cantautore, farà tappa anche alla Spezia, il 19 agosto, presumibilmente in piazza Europa, e siamo certi che il pubblico risponderà con curiosità e affetto. Daniele Silvestri, classe ‘68, artista musicale di dichiarata fama, amato e cantato ancora di più dal grande pubblico dopo aver portato al Festival di Sanremo, nel febbraio del 2002, l’insistente ritornello di ‘Salirò’, è tra i più generosi autori e compositori italiani. Artista impegnato, capace con la sua musica di far riflettere e sorridere, lo ricordiamo per le sue celebri collaborazioni in trio con Max Gazzè e Niccolò Fabi. Con la sua band, cambierà atmosfera e narrazione (rispetto a ‘Teatri X’ che a maggio si concluderanno), ritrovando le sue amate chitarre e i brani più coinvolgenti, da proporre in ritmi serrati da grandi spazi E tra le prime nove date fissate, anche quella spezzina tanto attesa. Attualmente i biglietti sono acquistabili solo sulla piattaforma online ticketone.it.

m. magi