Il sogno Pontremolese : "Si raccontano favole. Dal Governo zero euro"

Sul futuro della Pontemolese è ancora polemica. Alle dichiarazioni dell’onorevole Maria Grazia Frijia che nei giorni ha risposto Giorgio Casabianca (nella foto) responsabile infrastrutture del Partito Democratico. "L’onorevole – spiega – nei giorni scorsi ha dichiarato che sta proseguendo il completamento della ferrovia Pontremolese per troppi anni lasciata al suo destino. Mi permetto di riportare la triste verità dei fatti rispetto alle frottole divulgate. Il governo Meloni si è insediato nell’ottobre del 2022 e in questo tempo sono state destinate alla ferrovia Pontremolese esattamente zero euro. Ma si è fatto anche di peggio: il raddoppio del binario della tratta Parma-Vicofertile di circa 8 chilometri ha completato tutta la progettazione e il lungo iter autorizzativo, durato alcuni anni ma i lavori non possono partire, perché non sono interamente finanziati. Infatti il costo di questa tratta ammonta a 486 milioni". Il Partito Democratico spezzino si è unito all’accorato appello lanciato in questi giorni da tutti gli attori che operano nel porto della Spezia per far arrivare nuovi finanziamenti alla Pontremolese. "Negli ultimi decenni – conclude Casabianca – soltanto i governi di centrosinistra hanno creduto e finanziato la ferrovia Pontremolese".