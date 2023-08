Il reading di Aprea in piazza Europa

Valerio Aprea sarà ospite stasera, alle 21.30, sul palco di piazza Europa con ‘Aspettando l’Apocalisse’, un reading scritto per lui da Marco Dambrosio. Dalla scienza al Fantacitorio, dagli algoritmi alle abitudini, dalla burocrazia al progresso e all’inerzia che lo frena, fino all’intelligenza artificiale. Di come l’ironia e l’assurdo possano essere utilizzati come strumenti per affrontare il tema del cambiamento. Un percorso che spazia tra condizioni sociali e culturali molto diverse, offrendo una chiave divertente e originale sulla nostra resistenza e difficile adattabilità al nuovo. Aprea è un attore poliedrico dallo stile personalissimo, che porta sul palco e in alcune produzioni televisive e cinematografiche italiane degli ultimi anni. Info: 0187 727521.