Il Parco punta sulla sicurezza Stanzia un milione per tre comuni Sarà destinato alle opere prioritarie

Oltre un milione di euro per sostenere i Comuni delle Cinque Terre nella realizzazione di opere di messa in sicurezza del territorio e dei porticcioli. È quanto messo sul piatto dal Parco Nazionale, che anche quest’anno ha deciso di dedicare una quota del proprio bilancio a sostegno delle amministrazioni locali per aiutarle nell’esecuzione di opere prioritarie. La giunta esecutiva guidata da Donatella Bianchi ha di recente approvato il piano di riparto delle risorse, equilibrando gli stanziamenti a favore dei tre Comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso. Per il Comune di Riomaggiore, l’ente di Manarola ha deciso di stanziare 51.445,15 euro per sostenere i lavori di manutenzione del muro di contenimento a mare allo Spiaggione di Corniglia, nella zona dell’ex Villaggio marino Europa, e altri 248.554,85 euro per le opere di prolungamento della banchina esistente nella marina di Riomaggiore. Analoga somma è stata stanziata per il Comune di Vernazza, che beneficerà di 300mila euro per la realizzazione degli interventi di riqualificazione della strada comunale di via Lardarina, nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria di Corniglia e l’accesso alla scalinata per il centro storico, mentre a Monterosso i 300mila euro che saranno presto messi a disposizione dal Parco Nazionale saranno utilizzati dall’amministrazione comunale per l’intervento di recupero e restauro di via Bastioni.

Nell’ambito dello stesso programma di sostegno alle amministrazioni, il Parco ha previsto anche uno stanziamento di 100mila euro finalizzato al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio per il sentiero 535 nel tratto compreso tra la località Fossola e il bivio per Monesteroli, nel territorio di Tramonti. I tre Comuni delle Cinque terre beneficeranno inoltre di un altro stanziamento complessivo di 210mila euro, equamente diviso, finalizzato alla riqualificazione delle marine e degli specchi acquei antistanti i paesi. A Riomaggiore, i 70mila euro serviranno per finanziare una parte dei lavori di prolungamento della banchina esistente nella marina di Riomaggiore; a Vernazza, analoga somma sarà utilizzata per effettuare alcuni lavori di miglioramento delle Marine di Vernazza e Corniglia, mentre a Monterosso il contributo del Parco nazionale sarà speso per effettuare la sistemazione del campo boe.