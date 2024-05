Il ’Montagna’ si illumina con le nuove torri faro

A poco più di un mese dal via, si avvicina la fine dei lavori al campio sportivo ’Montagna’ dove si svolgeranno i campionati italiani assoluti di Atletica. La posa in opera delle torri faro attorno alla pista da otto corsie segna un passaggio importante. "Siamo sempre più vicini a questo evento sportivo storico per la nostra città – ha sottolineato l’assessore allo sport del Comune della Spezia Marco Frascatore – e la posa delle torri faro, è un altro importante intervento che non solo ci darà un impianto sportivo all’altezza dei campionati italiani assoluti di atletica leggera, ma darà a tutto il nostro territorio una struttura sportiva unica nel suo genere. Questo inoltre consentirà di aprire alle diverse e nuove future manifestazioni sportive di alta caratura".

Ai campionati italiani assoluti previsto l’arrivo di tantissimi big dell’atletica. Insieme alle torri faro il Comune ha provveduto anche al rifacimento del rettilineo della pista di riscaldamento e alla sua illuminazione, per garantire un’idonea cornice all’evento Fidal, organizzato dalla società Atletica Spezia Duferco.