Il ’Mainstream’ degli Scarti. Quelli sempre Fuori Luogo. E sono già tredici candeline

Diciannove spettacoli, due festival, progetti speciali e incontri con gli artisti, approfondimenti con i protagonisti, e tantissimi eventi e laboratori. In due parole ‘Fuori luogo’, kermesse di teatro contemporaneo degli Scarti, realizzata tra Spezia e Sarzana con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e sostenuta da ministero della Cultura e Regione Liguria. Alla direzione artistica, come consuetudine, Andrea Cerri. "Per questa 13esima edizione, dal titolo ‘Mainstream’ – spiega – presenteremo spettacoli e progetti che pur attraverso il rigore della ricerca, della sperimentazione artistica e pur improntati al rischio culturale (per loro natura e attitudine lontani dal concetto di Mainstream inteso per descrivere fenomeni ‘di massa’) riescono ad affondare nella carne viva della contemporaneità". Tantissimi gli ospiti: da Gli Omini, che apriranno ‘Fuori Luogo’ il 13 e 14 ottobre, fino al collettivo berlinese Rimini Protokoll, passando per il nuovo spettacolo-dispositivo del catalano Roger Bernat, e i lavori di Roberto Abbiati, Compagnia Licia Lanera, Fabiana Iacozzilli, Massimiliano Civica, Tony Clifton Circus, i Sacchi di Sabbia, Francesco Alberici, Filippo Nigro e Fabrizio Arcuri, Balletto Civile, Teatro dei Borgia e Gianluca Stetur. Chiuderanno la stagione i festival: la seconda edizione di ‘Tutta la vita davanti. Festival di teatro per vecchi del futuro’ a cura di Alice Sinigaglia, che quest’anno sarà affiancato da ‘No Recess!’, mentre dal 23 al 25 giugno da non perdere ‘FisiKo! Festival internazionale di azioni cattive’. Verrà ospitato lo spettacolo finale del progetto ‘Per Aspera ad Astra’ con i detenuti di Villa Andreino. Non mancherà poi un focus sui più piccoli, con la stagione Fuori Luogo Kids. Ad affiancare la Stagione il progetto ‘Tea Time’, piccole performance, incontri e proiezioni con artisti ed esperti. E per valorizzare la creatività Under 35, torna ‘Profeti in Patria’, progetto di artisti del territorio che sono andati via per poi ritornare.

Spazio anche alla poesia performativa con alcune serate di Poetry Slam: ‘Senti Che Muscoli SP!’, organizzati in collaborazione con I Mitilanti. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento ai 13 spettacoli (tutti alle 20.30) che si svolgeranno al Dialma (con prezzi da 55 a 160 euro, info al 333 2489192 o a biglietteria@fuoriluogoteatro.it). Rappresentazioni si terranno anche al Teatro degli Impavidi e altre location (info al 346 4026006 o a teatroimpavidi@associazionescarti.it). Inoltre, verrà aperto il Social Bar, prima e dopo gli spettacoli con aperitivi e prodotti alimentari della Luna Blu. "Un appuntamento culturale irrinunciabile per la nostra città – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Un percorso foriero di successi e un impegno per aiutare il prossimo, riflettendo, approfondendo, emozionandosi e divertendosi".

Marco Magi