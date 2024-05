Il libro di Marchini sulla bicicletta

E’ stata una delle società più importanti del panorama ciclistico provinciale. L’Us Luni con i suoi colori grigiorossi ha dominato la scena giovanile per tanti anni regalando anche al mondo del professionismo diversi atleti e tecnici. Le imprese della compagine di Castelnuovo Magra sono state raccontate da Giuseppe ’Pino’ Marchini nel libro dal titolo "Bicicletta che passione!" che verrà presentato oggi pomeriggio, venerdì, al centro sociale ’Ruffini’ di Santo Stefano Magra nell’ambito della rassegna "Non ci resta che leggere" promossa dall’assessorato alla cultura del Comune in collaborazione con lo staff della biblioteca civica. Un volume che raccoglie la storia del sodalizio non soltanto dal punto di vista dei risultati sportivi a di quel senso di aggregazione e comunità che ruotava intorno alla bicicletta raccontato da Pino Marchini, grande cultore della storia e delle tradizioni della sua terra. L’incontro è in programma alle 18 con ingresso libero.