’Il Clown dei Clown’, show ispirato a Chaplin stasera al Trac Festival

Evento speciale con protagonista David Larible al Teatro Civico per il Trac Festival. Appuntamento stasera, alle 21, quando sarà in scena ‘Il Clown dei Clown’, spettacolo poetico ed esilarante il cui interprete, ispirato al ‘Monello’ di Charlie Chaplin, conquista un pubblico di tutte le età. ‘Il Clown dei Clown’ è il racconto di un uomo delle pulizie di un teatro che sogna di diventare clown... e ci riesce! Arriva in punta di piedi, lo sguardo distratto, le mani in tasca e il passo incerto. Ma pochi gesti trasformano il suo incedere in una strepitosa valanga di divertimento. Rapisce, seduce, commuove. Accompagnato dal pianista tedesco Stephen Kunz e dalla spalla comica Andrea Ginestra, nelle sue gag David Larible gioca sempre coi grandi miti classici dell’italianità: la prima ballerina, l’opera lirica, la musica classica. Uno stile inconfondibile che attinge dalla tradizione circense e s’incontra con Fellini, passando per la Commedia dell’Arte. Una messa in scena fluida e coordinata dei migliori numeri di Larible, in cui si alternano gag visuali a brani musicali. Il Clown dei Clown è uno show presentato in oltre 250 repliche nei più prestigiosi palcoscenici di tutto il mondo, dal Goldoni di Venezia al Winter Theatre di Sochi, dal Donizetti di Bergamo al Teatro Vittoria di Roma, fino al Theatre Princesse Grace di Monte Carlo. David Larible è da anni definito dalla stampa ‘il più grande clown del mondo’ ed è forse l’unico comico vivente in grado di esibirsi sia per il pubblico intimo dei teatri sia davanti a platee come quella del Madison Square Garden, dove è stato visto da oltre 120.000 persone in un solo week-end. I biglietti sono acquistabili al botteghino del Teatro Civico (ingresso via Carpenino) dalle 8.30 alle 12 o anche dalle 19.30 all’inizio dello spettacolo, e pure online sul circuito Vivaticket. Informazioni allo 0187 727521 o all’email [email protected].

m. magi