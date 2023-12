"Il centenario sarà speciale"

"Il Trofeo di Natale rappresenta un momento di comunità e incontro, oltre che un’occasione per rilanciare i valori del mare. L’edizione del centenario sarà speciale, sarà accompagnata da eventi di livello nazionale, con concerti, spettacoli e rilancio delle nostre tradizioni: ci saranno tanti appuntamenti che coinvolgeranno le borgate". Così il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, ieri presente in passeggiata Morin per seguire il Trofeo di Natale. Un evento che, nonostante le defezioni di alcune borgate – Cadimare, Venere Azzurra, San Terenzo, Tellaro, Lerici non hanno schierato alcun equipaggio – ha raccolto un buon successo. "Un’iniziativa che rappresenta il primo incontro stagionale tra le borgate e la città" dice il presidente del Comitato, Massimo Gianello. Prossima gara a marzo: in palio il Trofeo di San Giuseppe.

mat.mar.