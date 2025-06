Il centenario del Palio. Oltre due mesi di eventi tra arte, sport e concerti per celebrare la storia

Dalla A di Aeronautica militare, che con la pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori il 10 agosto chiuderà il ricco cartellone di eventi, alla V di Vespucci, la cui presenza al Molo Italia dal 16 giugno aprirà idealmente le celebrazioni. Nel mezzo, storia, arte, musica, cultura, che faranno da cornice al cuore borgataro della manifestazione che, come di consueto, si sublimerà nei tradizionali tre giorni di inizio agosto. Un calendario per tutti i gusti, quello pensato per il centenario del Palio del Golfo, presentato ieri a bordo della Santa Maria Manuela, antico veliero portoghese famoso in tutto il mondo per la sua bellezza e unicità, ormeggiato fio a domani al Molo Italia, lo stesso che ospiterà, dal 16 giugno, la Amerigo Vespucci, di ritorno dal tour Mediterraneo. Proprio l’ammiraglia della Marina militare sarà parte integrante dello scenario che sarà allestito per la rappresentazione dell’opera lirica ‘Simon Boccanegra’ il 19 e 20 giugno. L’opera apre il lungo elenco di spettacoli – il 21 previsto un evento unico: oltre 400 droni luminosi nel cielo in ’Water, lights & drones“’ alla Morin – che porterà ad esibirsi alla Spezia un ospite a sorpresa il 9 luglio; due serate di ‘Sunset Music Experience’, musica live al tramonto, il 16 e il 17 luglio in passeggiata Morin, e poi il concerto di Fred de Palma, mercoledì 30 luglio alle 21.30 in piazza Europa, e quello dei Patagarri, giovedì 31 alle 21.30 in piazza Mentana.

Giorni, questi, in cui opererà a pieno ritmo anche il Villaggio del Palio, che dal 26 luglio al 3 agosto, sarà cuore pulsante delle celebrazioni del centenario: un’area animata da stand gastronomici, esibizioni dal vivo, laboratori per bambini e una suggestiva esposizione di imbarcazioni storiche, tra cui Pandora, Amore Mio, Patience, Nuovo Aiuto di Dio e molte altre vele d’epoca che raccontano la tradizione marinara del territorio. All’interno del Villaggio prenderà vita anche la ‘Pal100! Arena’ dedicata alla musica live con una ricca line-up di concerti serali. Nel ricco calendario di eventi non manca uno spazio dedicato all’arte contemporanea: ‘Approdi visivi’ è la collettiva realizzata in collaborazione con The Spezziner, mentre dal 16 al 23 giugno, e nuovamente dal 26 luglio al 3 agosto, il pubblico potrà immergersi in una speciale installazione multimediale e sensoriale che racconta la storia del Palio. Dal 5 luglio al 3 agosto, verranno esposte installazioni luminose diffuse in città: un percorso notturno evocativo, pensato per esaltare i luoghi del Palio. Non mancheranno poi i progetti speciali. Il primo, dedicato ai ragazzi delle scuole, si concretizzerà il 6 giugno nel primo ’Palio degli studenti’ che vedrà gli alunni degli istituti Cardarelli, Fossati, Casini, Sauro e Costa sfidarsi a colpi di remi a bordo di gozzi messi a disposizione della borgate: all’istituto vincitore un trofeo realizzato dall’artista Giuliano Tomaino. Una novità annunciata ieri a un’altra new entry, la mascotte del centenario, realizzata dalla studentessa del liceo Costa, Ginevra Bruno. Altra novità è il Palio Special, gara nazionale Special Olympics che si terrà il 31 luglio. "L’amministrazione comunale ha lavorato con impegno per offrire alla città e ai visitatori un’esperienza unica, destinata a lasciare un segno nella memoria collettiva" ha detto Pierluigi Peracchini, sindaco del Comune che, assieme al Comitato delle Borgate e a Italian Blue Growth ha organizzato il lungo calendario di eventi. "Siamo orgogliosi che questo anniversario venga onorato con una ricca serie di eventi, tutti ispirati dallo stesso elemento che da un secolo ci unisce: il mare, che ci appartiene, ci identifica, e che ogni prima domenica d’agosto, da cento anni, ci vede tornare insieme, come comunità" afferma Francesca Micheli, presidente del Comitato delle Borgate