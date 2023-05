"Il borgo di Campiglia merita maggior cura"

Maggior cura per il borgo di Campiglia. È quanto richiesto dal circolo Pd ‘Mizzon’ di Marola-Cadimare-Campiglia, a seguito di un sopralluogo avvanuto assieme ai consiglieri comunali del Pd e culminato in un incontro con cittadini e rappresentanti dell’associazione ‘Campiglia domani’. "Abbiamo potuto constatare e documentare l’effettiva esigenza di porre rimedio ad una serie di temi che vanno dalla risistemazione dell’arredo urbano, fino ad arrivare a progetti infrastrutturali importanti già contenuti nel Puc, come la costruzione di una strada di servizio da realizzare in valle sotto il borgo che condurrebbe all’ex scuola elementare, passando poi dal recupero di importanti presidi storico culturali come l’ex mulino a vento ubicato sul sentiero Campiglia-Portovenere, oggi completamente abbandonato". Il circolo sottolinea che "la collocazione geografica di Campiglia e Tramonti, ne fanno una delle più frequentate località turistiche del Comune della Spezia, se non la più frequentata. Riteniamo che per i cittadini, per gli operatori e per i numerosi turisti, Campiglia abbia diritto a un maggiore ascolto e a risposte più puntuali".