"Il benessere sociale spetta alla politica"

Avvocato civilista, impegnata nel sociale e volontariato, appassionata di politica. Anna Rosa Caruso non è nuova alle campagne elettorali ma ogni volta è una nuova emozione.

Come la sta vivendo?

"Con passione. Credo ancora alla politica vecchio stampo e quindi all’incontro con i cittadini. Conciliare queste fasi con la professione non è facile ma è un piacevole impegno".

Nessun ruolo amministrativo in passato. Quale esperienza si porta in dote?

"L’aver preso parte a lotte importanti nell’ambito sociale per la tutela delle donne sia nel centro Irene che nella consulta provinciale femminile. Imparando quanto il lavoro sia importante per costruire. E che le diversità non devono dividere ma fondersi".

Sociale ma non solo?

"L’esperienza legale mi ha portato a presiedere Spezia Risorse e in Liguria Capital occupandomi di finanziamenti alle piccole e medie imprese quindi maturando un percorso formativo importante".

Impresa e civismo come si coniugano?

"Creare un benessere sociale è un dovere della politica. Favorire lo sviluppo delle imprese significa crerare posti di lavoro, migliorare la qualità della vita di tutti e contrastare le discriminazioni. Il reperimento di finanziamenti e il saperli investire è fondamentale per contribuire alle risposte della famiglie, ai giovani, ai genitori e ai nostri anziani".

Cosa l’ha convinta ad affrontare questa sfida?

"La determinazione e la voglia di affrontare i problemi che Bucci ci ha proposto".

Massimo Merluzzi