Identità digitale Ora il Comune può certificare

Il Comune della Spezia può effettuare l’identificazione delle persone fisiche, attività propedeutica al rilascio dell’identità digitale Spid da parte di uno dei gestori aderenti al sistema. Per avere lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) che permette ai cittadini di accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati con un’unica identità digitale, occorrerà far riconoscere la propria identità presentando un documento di riconoscimento, tessera sanitaria originale, il numero di cellulare che sarà usato per attivare le credenziali Spid; l’indirizzo e-mail personale al quale si riceverà un messaggio con le istruzioni per l’attivazione della Spid. Per accedere al servizio prenotare un appuntamento all’Urp comunale allo 0187 727457, dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 9 e tra le 12 e le 13.