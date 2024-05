I Pogaroba a Porta Castellazzo

Sarà uno storico gruppo del territorio, che da anni fa ballare e divertire i propri fan, con i suoi ritmi reggae-folk-rock che si sposano con storie e racconti di vita nel segno del miglior cantautorato, a dare il via alla ricca programmazione primaverile ed estiva lanciata dall’associazione di promozione sociale ’Dalle Mura’: appuntamento questo pomeriggio alle 18 con i Pogaroba. Capitanati dalla voce Jacopo Lunghi, porteranno in scena i loro brani che mescolano una cifra inedita a molteplici ispirazioni, fra Manu Chao, Rino Gaetano, Faber, Bandabardò. La band si esibirà negli spazi di Porta Castellazzo – Dalle Mura, fra via Sarbia e via dei Colli (info: 375-5849455) con un evento pomeridiano riservato ai soci (costo della tessera: 5 euro). Nei giorni di festa e nei fine settimana di maggio e giugno, l’associazione ha stilato un denso e variegato calendario capace di spaziare fra world music, punk, country blues e rock ballad.