I musei aprono le porte alle scuole. Open day alla Fortezza Firmafede. Progetti e momenti di confronto

Direzione regionale musei nazionali della Liguria, musei, biblioteche e associazioni del territorio del levante ligure e dell’alta Toscana, si incontrano per presentare attività e proposte didattiche rivolte alle scuole per l’anno scolastico 2024-2025 e per confrontarsi su scenari di sviluppo futuri. Per il secondo anno consecutivo, la Direzione Regionale Musei Nazionali della Liguria organizza un open day in programma oggi alla Fortezza Firmafede, dedicato a insegnanti e operatori educativi delle scuole, nel corso della giornata sarà presentata l’offerta formativa che i musei del territorio mettono a disposizione delle scuole. Ad animare la giornata saranno i servizi educativi dei siti statali della provincia Spezia e Genova, quindi Museo archeologico nazionale di Chiavari, Museo nazionale e zona archeologica di Luni, Villa Romana del Varignano a Portovenere, Castello di San Terenzo a Lerici, Fortezza Firmafede e Fortezza di Sarzanello, i Musei Nazionali di Genova.

Ma non solo. Nella stessa giornata saranno presenti anche musei civici, biblioteche, associazioni e partner culturali del territorio del Tigullio, della Lunigiana e dell’alta Toscana che si sono resi disponibili ad illustrare, con stand dedicati, i propri laboratori didattici. La giornata si terrà oggi dalle 14 alle 18 ed è organizzata in due parti: dalle 14 alle 16 musei e operatori culturali aderenti prenderanno parte a una tavola rotonda, aperta anche a insegnanti e operatori turistici, il cui focus saranno le buone pratiche di gestione nei sistemi e nelle reti museali esistenti, un importante momento di confronto per immaginare iniziative di valorizzazione e promozione da affrontare in una prospettiva coordinata. Dalle dalle 16 alle 18 i partecipanti potranno visitare gli stand allestiti negli spazi della Fortezza, in cui i musei aderenti all’iniziativa presenteranno le offerte didattiche per il prossimo anno scolastico. Alla tavola rotonda delle 16 intitolata “Reti museali ’dal basso’ e sistemi museali: opportunità e criticità del lavoro in rete per i musei

del territorio; spunti per una rete informale; buone pratiche dell’approccio di sistema“ parteciperanno Alessandra Guerrini (Direttore direzione Regionale musei Liguria), Valentina Fiore (responsabile servizi educativi Drm Liguria), Raffaele Colombo (Direttore Fortezza Firmafede), Anna Cossetta (Fondazione De Mari), Fondazione Carispezia, Andrea Marmori (Musei Civici di La Spezia), Marzia Dentone (Sistema Museale Sestri Levante), Claudia Noferi (Museo Archeologico Firenze), Virginia Galli (Earth srl), Stefano Calabretta (Istituto Studi Liguri), Alessandro Filippi, Francesco Ghizzani Marcìa (Drmn liguria).