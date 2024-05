I Mirpò al Sunspace. Battaglia comica

Cosa succederebbe se una squadra di improvvisatori provenienti dal passato arrivasse ai giorni nostri per sfidare i loro alter ego del presente? Stasera alle 21, al Sunspace di via Sapri, i pionieri che hanno fondato i Mirpò – nota compagnia d’improvvisazione teatrale tutta spezzina – lanciano il guanto di sfida ai Mirpò attualmente in carica, in una divertente sfida a colpi di schizzo comico! Che dire, non può che uscirne una battaglia... all’ultima battuta! Sarà il pubblico presente a decretare la vittoria votando gli sketch più divertenti e partecipando in prima persona con i propri spunti. Apriranno la pista ai ragazzi del corso di improvvisazione teatrale Mirpò 2024, che faranno il loro debutto con ‘Improflix’, in scena proprio nella stessa location del centro città il prossimo giovedì (30 maggio, sempre o alle 21). "Tutto è pronto per questo scontro epico – spiega Guglielmo Perez dell’associazione – : le squadre sono cariche e la tensione è al massimo. Un solo grido manca per dare inizio alla disfida: 3, 2, 1.... Mirpò". L’ingresso è a offerta libera. Informazioni al 349 3266485.