I “campioni“ del lavoro. Cassa Edile premia i virtuosi dei cantieri

Il premio annuale riservato ai lavoratori del comparto edile è diventato un appuntamento importante per la Cassa Edile. Oltre a riconoscere l’impegno dei lavoratori e delle aziende iscritte l’occasione regala sempre sprazzi di futuro per un comparto dell’economia spezzina ancora molto importante. I grandi progetti già avviati e quelli in fase di decollo, come illustrato dal presidente dell’ente provinciale Pierluigi Peracchini e dall’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, rappresentano infatti nuova e preziosa linfa per il settore. L’appuntamento della Cassa Edile Awards ha voluto riconoscere l’impegno dei lavoratori, suddivisi in quattro categorie.

Nella sezione “Capocannoniere“ nela quale sono stati riconosciuti i due lavoratori con il maggior numero di ore svolte nel corso del 2024 sono stati premiati Dodaj Kristjan (Allamani Edilizia) e Artan Pikuli (Edil Brija). Nella categoria “Maratoneta“ riservata ai quattro lavoratori con il maggior numero di ore lavorate da sempre tra quelli ancora in servizio riconoscimenti per Raffaele Chiappini (Badiale Paolo Orlando), Antonino Lo Grasso (Carlo Agnese), Mauro Massafra (Sana) e Mirco Merlini (Alberto Bonfiglio). Nella singolare sezione Happy Family che ha premiato il nucleo familiare più numeroso tra gli operai in servizio, è stato premiato Abdelkader El Omari (Cosme), padre di sei figli. Infine tra le Giovani Promesse il premio è andato a Leonardo Pellegrini (Pellegrini Escavazioni Srl).

Alla cerimonia organizzata dalla Cassa Edile Spezzina hanno partecipato, oltre al presidente della Provincia Peracchini e l’assessore regionale Giampedrone, Roberta Carpanese vicario del Prefetto Andrea Cantadori, Cristiano Lavaggi presidente di Cassa Edile Spezzina, il vicepresidente Riccardo Badi, Alberto Bacigalupi presidente di Ance La Spezia, il direttore di Ance Paolo Faconti, il presidente di Confindustria Mario Gerini, tutti i componenti degli organi sociali di Cassa Edile Spezzina, tra i quali il segretario provinciale Fillea Cgil Mattia Tivegna e il responsabile territoriale Filca Cisl Davide Grazia. Durante la cerimonia sono state inoltre consegnate borse di studio speciali, riconosciute da Cassa Edile Spezzina a due ragazzi, figli di un operaio edile, che hanno perso la famiglia in un tragico evento.

"Per il secondo anno – ha spiegato Cristiano Lavaggi presidente di Cassa Edile – proponiamo un evento al quale teniamo particolarmente. La cosa più importante che è emersa è che il settore è in vita e la provincia spezzina continua a offrire opportunità alle imprese. Molti lavori sono partiti e altri seguiranno come confermato dal presidente dell’ente provinciale Pierluigi Peracchini e dall’assessore Giacomo Giampedrone. Il mondo edile rappresenta una opportunità. Le imprese infatti cercano personale specializzato e da qualificare. Questo è un riconoscimento concreto per i dipendenti e le loro aziende". Anche il vice presidente Riccardo Badi ha evidenziato il valore dell’iniziativa. "E’ stato un momento di festa – ha commentato – celebrando concretamente, quelle figure preziose che hanno permesso al settore di arrivare fino a dove oggi si trova. Auguriamo il meglio e sono contento anche per il riconoscimento economico che hanno ricevuto, un piccolo aiuto simbolico".

