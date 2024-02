I Bad Influence protagonisti da Toso per i 200 anni del ristorante

La musica dal vivo per suggellare un momento storico: i 200 anni di attività di un ristorante. I Bad Influence, infatti, saranno protagonisti di un concerto per onorare l’Antica Trattoria Toso, in occasione delle 200 candeline che spegnerà sabato. Nell’entroterra della provincia spezzina, nel Comune di Carro, in località Ponte Santa Margherita, esiste quella trattoria dal 1824. Nel cuore verde della Val di Vara, luogo strategico di passaggio tra i monti dell’Appennino Ligure e la costa, con testimonianze storiche che ne ribadiscono l’importanza come punto di ristoro per i pellegrini che si incontravano per scambi commerciali. Da 200 anni è in piena attività la ristorazione e il bar, tramandati di generazione in generazione, offrendo una cucina genuina e casalinga, che sabato prevede una festa dalle 19.30, con cena prenotabile entro oggi allo 0187 891532. Al termine il concerto con protagonista la band formata da Carlo Traversaro alla batteria, Sergio Marena al basso, Patrick Boschetti alla tastiera, Marco Del Rio alla chitarra solista e alla voce, Moreno Cerchi alla chitarra ritmica e alla voce, e Paolo Sammartino alla chitarra, con l’intervento di alcuni special guest come Luigi ‘Dillo’ Di Lorenzo, bluesman d’eccezione all’armonica e presentatore della serata. I Bad Influence nascono circa due anni fa, dalle ceneri della Sixth Enjoy Band. Gli ex di quel gruppo, Marco e Moreno vanno avanti, trovano nuovi elementi e ripartono. Già la scorsa stagione estiva li ha visti salire sul palco in occasione di serate musicali a Sesta Godano, in particolare nella ‘Notte bianca’ e poi altri appuntamenti sulla riviera del levante ligure come Riva Trigoso, Masso, Sestri Levante e altri. Il gruppo propone un genere rock blues con pezzi che vanno da Freddy King ai Rolling Stones passando per BB King, Otis Rush, Robert Cray e Eric Clapton. ma anche un brano scritto da Sergio il bassista e ben interpretato dalla band. "Stiamo lavorando – concludono – per la realizzazione di un cd".

