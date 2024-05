‘Hyde Park rap’. Poesia e pittura

Nella sede del centro velico Erix, oggi, dalle 15.30 alle 18.30, si svolgerà la manifestazione culturale ‘Hyde Park rap 2024’. L’evento, che si compone di una mostra di quadri dei pittori spezzini Antonella Boracchia, Oriana Cattoi, Catello Marianni e Sonia Niello, e contemporaneamente di un recital poetico con poesie e libere diciture interpretate da Antonella Boracchia, Oriana Cattoi, Daniela Gremmo, Paolo Lazzini, Stefania Marianni e Marco Raiti, continua una tradizione più che decennale. Essa, inoltre, vuole ricordare il poeta e istruttore velista Vasco Bardi (ideatore dell’evento, morto il 5 maggio del 2013) e per la prima volta l’artista (pittore e autore di molte filastrocche) Catello Marianni, recentemente scomparso: per l’occasione sarà proprio la figlia, l’architetto Stefania Marianni a portare alla mostra i quadri del padre e recitare alcune sue filastrocche. L’accesso è libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 334 3147046.