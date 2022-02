Il palazzo della Regione e il municipio spezzino illuminati con i colori dell'Ucraina

La Spezia, 26 febbraio 2022 – Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini annuncia che a partire da questa sera la facciata di palazzo civico sarà illuminata di blu e giallo, i colori della bandiera Ucraina, per esprimere solidarietà al popolo ucraino attaccato militarmente dalla Russia.

Dopo poche ore, nel pomeriggio, l'annuncio anche da parte della Regione Liguria, che comunica come da questa sera, alle 19, in segno di solidarietà al popolo ucraino, la facciata del palazzo in piazza De Ferrari a Genova si illuminerà con i colori della bandiera ucraina. L’illuminazione verrà ripetuta ogni giorno fino al 9 marzo.

All'illuminazione di questa sera parteciperà il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti assieme a una rappresentanza del Comune di Genova, ai membri della comunità ucraina genovese e al presidente dell’associazione culturale 'Pokrova' Oleh Sahaydak.

m. magi